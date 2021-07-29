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Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

29.07.2021 15:49

Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışması devam ediyor.

Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışması devam ediyor.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve selin ardından ulaşıma kapanan Van- Hakkari karayolunda trafik akışının tekrar sağlandığı belirtilerek, "Kayıp olan bir vatandaşımız sağ olarak bulunarak hastaneye ulaştırılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Mahsur kalan araçlar kurtarılmıştır. 13 mahallemizi etkileyen sel sonrası tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarına ilgili birimler tarafından başlanılmıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında Başkale ilçemizde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve selde 2 çobanın kaybolduğu ve haber alınamadığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sel sularına kapılan bir çoban sağ olarak kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde gözlem altına alınmıştır. Vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak da, sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Selden etkilenen kırsal mahallelerde incelemelerde bulunan Kaymakam Solak, muhtar ve vatandaşlardan bilgi alarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Başkale, Hakkari, Van, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkale'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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