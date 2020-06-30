Başkale'de sel tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Başkale'de sel tarım arazilerine zarar verdi

Yağış nedeniyle oluşan selden görüntü Sel sonrası zarar gören tarım arazileri VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.

Yağış nedeniyle oluşan selden görüntü

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Sel sonrası zarar gören tarım arazileri

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de sel tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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