Başkale'de sel tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Başkale'de sel tarım arazilerine zarar verdi
Yağış nedeniyle oluşan selden görüntü Sel sonrası zarar gören tarım arazileri VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.
Yağış nedeniyle oluşan selden görüntü
Sel sonrası zarar gören tarım arazileri
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:08 Kaynak: AA
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