Son Dakika Haberleri: Başkale'de Sertifika Töreni

Başkale'de Sertifika Töreni

2 gün önce

Van'ın Başkale ilçesinde, "Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi" programını tamamlayan öğretmen ve okul idarecilerine sertifika verildi.

Başkale'de Sertifika Töreni, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde, "Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi" programını tamamlayan öğretmen ve okul idarecilerine sertifika verildi.

Başkale Belediyesinin hazırladığı "Başkale Geleceğini Kodluyor" projesi kapsamında ilçedeki öğretmen ve idarecilere yönelik bir haftalık eğitici eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı olan katılımcılara Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
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