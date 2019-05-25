Başkale'de şiddetli rüzgar
1 saat önce
Başkale ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:34 Kaynak: AA
ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.
İlçede iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bir binanın çatısının bir bölümü uçtu.
Şiddetli rüzgar elektrik kesintilerine de neden oldu.
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