Son Dakika Haberleri: Başkale'de şiddetli rüzgar

Başkale'de şiddetli rüzgar

1 saat önce

Başkale ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.

Başkale'de şiddetli rüzgar, System.String[]
Başkale ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı zarar gördü.
İlçede iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bir binanın çatısının bir bölümü uçtu.
Şiddetli rüzgar elektrik kesintilerine de neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Başkale, Güncel
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