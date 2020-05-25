Başkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Başkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zarar gören çatılar Rüzgardan sallanan ağaçlar VAN - Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Zarar gören çatılar
Rüzgardan sallanan ağaçlar VAN - Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü. Van'ın Başkale ilçesinde bazı evlerin çatıları uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:55 Kaynak: AA
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