Başkale'de şiddetli rüzgarın hasar verdiği caminin çatısı yenilendi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören caminin çatısı onarıldı.

İlçesinin Açıkağıl Mahallesi'nde bir süre önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle caminin uçan çatısının onarılması için belediyeden destek istendi.

Bunun üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri ekipleri, hasar gören çatıyı onardı.

Mahalle Muhtarı Selahattin Pulat, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çatının onarımı için belediyeden destek istediğini aktaran Pulat, "Sağ olsun Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız çatı için gereken talimatları verdi. Belediye ekipleri seferber oldu. Bize usta gönderildi, eksik malzemeler getirildi. Çatımız eskisinden daha güzel oldu." diye konuştu.