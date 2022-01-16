Üye Girişi
Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı - Son Dakika

Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı

16.01.2022 12:17
Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı

VAN'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin TL olan 32 havalı tüfek, metal dedektör, 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ile yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

VAN'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin TL olan 32 havalı tüfek, metal dedektör, 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ile yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Başkale ilçesinde Hudut birlikleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmada İran sınır hattında bulunan Sualtı Mahallesi Dereboyu mezrasında operasyon düzenlendi. Başkale Jandarma Komando Tabur Birliği'nin de destek verdiği operasyonda, K.A.'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada,  piyasa değeri 3 milyon 850 bin TL olan 32 havalı tüfek, 16  metal detektör, 1 yer altı görüntüleme cihazı ile 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili 2'si İran uyruklu, 1'i Türk vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak malzemelere el konuldu, soruşturma sürüyor.


Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı
Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı
Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı
Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı
YORUMLAR
500

Başkale, Silah, İlaç, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı - Son Dakika


Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor         
14:40
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:29 Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 14:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi: 2'si İranlı 3 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement