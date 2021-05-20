Son dakika haberi: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yurttepe Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Y.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet AK-47 marka kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve 68 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken. Y.D. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

(Harun Aksu/İHA)