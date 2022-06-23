Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

23.06.2022 18:33
Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 9 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve 260 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır Jandarmanın havaya ateş açtığı görüntülere valilikten açıklama geldi: Aracın üzerine taş atılması sonucu havaya ateş açılarak kalabalık dağıtılmıştır
Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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