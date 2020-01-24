Başkale'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika
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Başkale'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Başkale'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma yürüten Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yem bıraktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın kış boyunca devam edeceği belirtildi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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