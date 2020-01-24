Başkale'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Başkale'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.
Kışın yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma yürüten Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere yem bıraktı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın talimatıyla başlatılan çalışmanın kış boyunca devam edeceği belirtildi.
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