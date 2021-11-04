Başkale'de 12 milyon liralık spor tesislerinin yapımına başlandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ilçeye 12 milyon liralık spor tesislerinin yapımına başlandı.

Başkale Belediyesince yürütülen projeler kapsamında ilçenin farklı noktalarına şehir stadyumu, 5 semt sahası, spor salonu ve Gençlik Merkezi inşa edilecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Solak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebilmesi ve rahatça spor yapabilmeleri için spor sahalarını ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz. Gençlerimize yeni spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Bölgede sayılı olan yarı olimpik yüzme havuzunu da kazandırdığımız Başkale'de yeni tesisleri inşa ediyoruz. Bu projelerimizin de tamamlanmasıyla milli sporcularımızın da çalışma imkanı bulacağı Başkale, sporun merkezi haline gelecek."