Başkale'de sulama kanalları temizleniyor - Son Dakika

Başkale Belediyesi, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte çiftçilere destek sağlamak amacıyla sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarını temizleyerek açtı.

Konuksayar Mahalle Muhtarı Necdet Özdemir, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleli için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Belediyenin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Özdemir, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarımsal kanallarımız açılıyor. Tüm kanallarımız açılmıştır. Tarımsal arazilerimizi sulamamız için bizlere bu desteği veren belediyemize teşekkür ederim." diye konuştu.

Çiftçiler de desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.