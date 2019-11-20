Başkale'de

Van'ın Başkale ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile açılan "sürü yönetimi eğitimi" kursu devam ediyor.

Ziraat Odası toplantı salonunda bir hafta önce başlatılan kursta, 20 kursiyere eğitim veriliyor.

Oda Başkanı Rahmi Aşkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Kursları Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini belirten Aşkan, "Köy muhtarları da kurslarımızın açılmasında önemli bir etken. Onlar talep ettiği sürece bu tür kurslarla eğitim vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.