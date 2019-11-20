Başkale'de 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' açıldı

Van'ın Başkale Ziraat Odası Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' açıldı.



Başkale Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında açılan kurs, Ziraat Odası Tarım Danışmanı Sema Bayar ile Tamer Gür tarafından veriliyor. Kursun teorik eğitimi odanın toplantı salonunda verilirken, bir hafta devam edecek kursa yaklaşık 20 kursiyer katılıyor.



Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, çiftçiler için açtıkları kursları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle ortak yürüttüklerini dile getirerek, "Bunun yanında köy muhtarları da, kurslarımızın açılmasında önemli bir etken. Onlar kurs talep ettikleri sürece eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.



Aşkan, kursa katılanlara başarılar dileyerek, açılacak diğer kurslara katılmak isteyenlerin ise Başkale Ziraat Odasına müracaat etmelerini istedi. - VAN