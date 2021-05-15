Başkale'de "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı'nda da denetimlerini sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bebleşin Yol Kontrol Noktasında araçları kontrol ediyor.
Araç sürücülerinin ve yolcuların bayramını tebrik eden ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA
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