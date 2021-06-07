Üye Girişi
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı - Son Dakika

Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı

07.06.2021 18:52
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı, System.String[]

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale İlçesinde yeni belediye hizmet binasının temel atma töreni katılıp, birbirinden önemli yatırımları hizmete açtı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale İlçesinde yeni belediye hizmet binasının temel atma töreni katılıp, birbirinden önemli yatırımları hizmete açtı.

Sabah saatlerinde beraberindeki Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile birlikte Başkale'ye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez'i Kaymakam Asım Solak ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakam Solak'ın makamında kısa bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, yapımına başlanan yeni belediye hizmet binasının temel atma törenini için inşaat alanına geçti.

Burada konuşan Vali Bilmez, devletin Başkale'ye önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Halka hizmet edecek ve Başkale'nin uzun vadede ihtiyacını karşılayacak bir belediye binası inşa ediliyor. Onun dışında yarı olimpik bir havuz ve 84 dönüm arazi üzerine kurulan millet bahçesinin tamamlanan kısmının açılışını yapacağız. Başkale'nin kalkınması ve vatandaşımıza hizmet için bütün kurumlar çaba içerisinde. Hastanemiz en kısa sürede ihale edilecek. Ayrıca Anadolu Lisesi açılışı yapacağız. 24 derslikli bir ilkokulun ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde bütün sokaklar parke taşı ile kaplanacak. Emniyet lojmanı ve yeni binası, jandarma misafirhanesi yapılıyor. En önemlisi 32 virajlar tüneli en kısa sürede tamamlanacak. Artık kışın vatandaşlarımız o virajlardan kurtulacak. Hep birlikte merkezi idari ile el birliğiyle Başkalelileri bütün hizmetlerle buluşturacağız. Çünkü Başkaleliler hizmetin en iyisine layıktır. Yeni şeyler isterken yapılanı da taktir edelim. Bardağın dolu tarafını da konuşalım. Hiçbir ayrım yapmadan bir bütün olarak Başkale'ye sahip çıkacağız, kalkındıracağız. Birlik, beraberlik ve komşuluğu egemen kılmamız gerekir. Burada hizmet için bulunan tüm kamu görevlilerine yardımcı olmalıyız" dedi.

23 Şubat 2020'de meydana gelen 5. 9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılanları da anlatan Vali Bilmez, "Devletimiz bütün ekipleriyle deprem sonrası burada oldu. Her şey çok hızlı bir şekilde yapıldı. Ancak hala birileri Karadeniz'de afet bölgesi ilan edildi, burada edilmedi diye yaygara yapıyor. İnanın Karadeniz'e ne yapıldıysa buraya daha fazlası yapıldı. Buraya daha çok ilgi gösterildi. Bizde halkımızı doğru bilgilendirmek istiyoruz. Depremin ilk anından itibaren en şeffaf şekilde bilgi verdik, anlattık. Hala birileri bunu üzerinden vatandaşımızı yanlış yönlendiriyor. Bizim amacımız kış gelmeden vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmektir" şeklinde konuştu.

Daha sonra törende konuşan Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Başkale'nin gelişip büyüdüğünü ve hizmetlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ise yapılacak hizmetlerin maliyetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve protokol üyeleri butona basarak yeni belediye hizmet binasının temeline ilk betonu döktü.

Vali Bilmez ve beraberindeki heyet daha sonra yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesini kesilmesinin ardından Vali Bilmez, havuz ve spor salonunda inceleme yaptı.

Vali Bilmez, program kapsamında tamamı 84 dönüm arazi üzerine yapılan Millet Bahçesinin tamamlanan kısmının açılış kurdelesini kesti.

Vali Bilmez, "2400 rakımlı ilçeye çok güzel bir millet bahçesi yapılmış. Vatandaşlarımız gelip burada pikniğini yapıp, mesire alanlarından faydalanacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Millet Bahçesi açılışında bir süre çocukların oyun parkındaki oyunlarını izleyen Vali Bilmez, yapımı tamamlanan 24 derslikli 280 öğrencinin eğitim-öğretim göreceği Başkale Anadolu Lisesi'nin açılışı yapıp, okulda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Başkale programında son olarak 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5. 9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 18 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Deprem sonrası yaşanan süreçle ilgili ve yapılacaklar hakkında açıklama yapan Vali Bilmez, sürecin çok uzadığını ve bir an önce mahalle sakinlerinin yapılacak konutlar hakkında kararlarını vermelerini istedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez'e Başkale programında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akkaş eşlik etti

Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı
Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı

Mehmet Emin Bilmez, AK Parti, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi 23:39 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final         
00:57
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı         
23:55
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 01:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Bilmez Başkale'de Tamamlanan Yatırımları Hizmete Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement