Son Dakika Haberleri: Başkale'de Tandır Evi Yangını

Başkale'de Tandır Evi Yangını

18 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başkale'de Tandır Evi Yangını, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden Şahabettin Karahan isimli vatandaşa ait tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bölgeye yakın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Van, İtfaiye, Başkale, 3. Sayfa
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