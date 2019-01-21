Başkale'de Tandır Evi Yangını
18 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van
'ın Başkale
ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale
Mahallesi'nde ikamet eden Şahabettin Karahan isimli vatandaşa ait tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bölgeye yakın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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