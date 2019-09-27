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Başkale'de terör operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Başkale'de terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Derov ve Nene Hatun mezrasında 25 Eylül günü Kıran - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyon neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, malzemeler ve sığınaklar yerinde imha edildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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