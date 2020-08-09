Başkale'de terör operasyonu - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eroin, silah ve el bombası ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 9 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 10 kilogram eroin, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, bir miktar AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN