Son Dakika Haberleri: Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi

31 dakika önce

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
Başkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi! İlişkisi yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:20:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]