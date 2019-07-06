Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
31 dakika önce
Başkale'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildiVAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
'de terör operasyonu...Ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
VAN - Van
'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında, 6 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi!
İlişkisi yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı!