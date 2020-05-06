Başkale'de Trafik Haftası etkinliği - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Haftası nedeniyle yol kontrol ve denetimlerde trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.



Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale Trafik Timleri tarafından trafik kuralları ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgilendirilme yapılırken, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası ile ilgili de tanıtımlar yapıldı.



Jandarma Trafik Timleri tarafından 2020 yılında kazaların yüzde 10 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtilerek, bu kapsamda vatandaşların ve çocukların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara yıl boyunca devam edileceği kaydedildi. - VAN