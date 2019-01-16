Son Dakika Haberleri: Başkale'de Trafik Kazası, 1 Yaralı

Başkale'de Trafik Kazası, 1 Yaralı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başkale'de Trafik Kazası, 1 Yaralı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya doğru gitmekte olan 53 LA 004 plakalı otomobil, kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, yoldan geçenler tarafından Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

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