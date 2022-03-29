Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

29.03.2022 09:04
Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Başkale ilçe kırsalında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 5 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement