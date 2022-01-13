Başkale'de uyuşturucu ve kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vaktinde yapılan operasyonla bazı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 292 gram eroin, 102 gram afyon sakızı, 10 adet mermi, 419 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ve bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN