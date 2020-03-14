Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması

7 saat önce

Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması

VAN - Van'ın Başkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Başkale Belediyesi ekipleri, kamu kurumlardan camilere, araçlardan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı. Başkale Belediyesi'ne bağlı ekipler korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan kamu kurumları, okul gibi çeşitli mekanların yanı sıra camilerde de dezenfekte çalışması yaptı. İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, özellikle kış aylarında artan salgın hastalıklara yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

Başkale'de vatandaşların yoğun kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması

Başkale, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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