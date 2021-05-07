Başkale'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere destek veren ekipler, sosyal destek yardımı alan engelli ve yaşlılara maaşlarını ulaştırdı.

Evleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların sıkıntılarını dinledi, imza karşılığında maaşlarını teslim etti.

Vatandaşlar da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.