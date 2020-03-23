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Başkale'de "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yaşlılara yardım eli
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlerin günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlerin günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Söz konusu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor.
Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor.
Başkale Devlet Hastanesi Evde Sağlık Bakım Hizmetleri ekipleri de yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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