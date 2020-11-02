Başkale'de yapımı tamamlanan 24 derslikli okul hizmete açıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli okul binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan 816 öğrenci kapasiteli lisenin açılışını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, okulun hayırlı olmasını diledi.
Açılışın ardından sınıfları gezen Solak, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Solak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun aranın ardından okulla buluşan 9. sınıf öğrencilerine hediye verdi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, Şube Müdürü Cüneyt Yaman öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
- Kaynak: AA
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