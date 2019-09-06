Son Dakika Haberleri: Başkale'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor
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Başkale'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

23 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşaat çalışmaları sürüyor.

Başkale'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşaat çalışmaları sürüyor.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde belediye tarafından hayata geçirilecek projede 156 kişilik tribün, sauna, fitness salonu ve çocuklar için özel bölümler yer alıyor.

3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen havuzun ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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