Başkale'de yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor

Van'ın Başkale ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşaat çalışmaları sürüyor.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde belediye tarafından hayata geçirilecek projede 156 kişilik tribün, sauna, fitness salonu ve çocuklar için özel bölümler yer alıyor.

3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen havuzun ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.