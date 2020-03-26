Başkale'de yaşlıların ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamda ikametlerinden dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başkale Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle evden çıkmayan yaşlılar için seferber oldu.

Jandarma ekipleri, Eşmepınar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Sevmene Kesin'in ihtiyacını karşıladı. Ekipleri karşısında görünce duygulanan Keskin, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Evde yalnız olduğunu belirten Keskin, "Allah sizden razı olsun, size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin." diyerek dua etti.