Başkale'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Solak, "Bugün yaya çizgimizin ortasına kırmızı çizgimizi çizdik. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Bütün Çocuklarımızla diyoruz ki öncelik hayatın, öncelik yayanın. Sürücülerimizin seyir halindeyken yayalara öncelik vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunan Solak, İçişleri Bakanlığının trafik ışığı olmayan yollarda yayaların önceliğini belirtmek için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin başlattığını belirtti.

Başkale Kız Mesleki ve Teknik Lisesi önündeki ışıksız yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Asım Solak , öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi.

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