Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

25.07.2022 13:01
Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yanal Mahallesi'nde ikamet eden ve köyde koyun otlatan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel isimli çocuğun üzerine yıldırım düştü. Yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 15 yaşındaki Mehmet Çevirel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çevirel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - VAN

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Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkale'de yıldırımın çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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