Son Dakika Haberleri: Başkale'de Yoğun Kar Yağışı

Başkale'de Yoğun Kar Yağışı

13 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Başkale'de Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle birçok kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Başkale ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede yollar ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Kar, Güncel
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