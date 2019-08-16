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Başkale'de yol çalışması

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.

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Van'ın Başkale ilçesinde yol çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, Ekecek Mahallesi yoluna kilitli parke taşı döşendi.
Yukarı Küme ve Çaldıran mahallelerinde de parke taşı döşemesi ve stabilize alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yapılacağı bildirildi.
Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:03 Kaynak: AA
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