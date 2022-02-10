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Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika

Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi

10.02.2022 10:25

Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi Van-Hakkari karayolu yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak kapatıldı Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Van-Hakkari karayolu ise yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici...

Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi

Van- Hakkari karayolu yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak kapatıldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Van-Hakkari karayolu ise yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu Başkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İlçe merkezinde 30 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 1 metreye kadar ulaştı. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması ve trafik akışının devam etmesi için yoğun çalışma başlattı. Başkale Belediyesi ekipleri, ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaparken, buzlanmaya karşı da tuzlama faaliyetini sürdürüyor.

Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, işe giden vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi.

Öte yandan, Güzeldere Geçidi'nde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut başkanlığında toplanan Çatak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren örgün yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin ise idari izinli sayılmasına karar verdi.

Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi
Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi
Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkale'de yollar kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika


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