Başkale'deki doğal güzellikler ve tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'ın Başkale ilçesinde, Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken travertenler, peribacaları ile St. Bartholomeus Kilisesi yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, güzel manzarası ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzeyen görüntüsüyle doğaseverlerin yeni uğrak mekanları arasına girdi.

İlçeye gelen ziyaretçiler, travertenlerin yanı sıra Albayrak Mahallesi'nde bulunan St. Bartholomeus Kilisesi'ni de ziyaret ediyor.

Sakarya'dan gelen Meryem Pelin, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Herkesi bu güzellikleri görmeye davet eden Pelin, "Şuan St. Bartholomeus Kilisesi'ndeyiz. Harika bir yapı. Çok etkileyici bir yer. Buranın turizme kazandırılması gerekiyor." dedi.

Yurdanur Dikmen de "Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim. Peribacaları çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da çok misafirperver. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.