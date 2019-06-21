Son Dakika Haberleri: Başkale'deki hak sahipleri tapularını aldı
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Başkale'deki hak sahipleri tapularını aldı

42 dakika önce

Van'da, Tapu Kadastro 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Başkale ilçesindeki bazı mahallelerde tapusuz arazilerde yapılan çalışmalar sonrası araziler tapulu hale dönüştürülürken, hak sahiplerine tapu belgeleri ise Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından verildi.

Başkale'deki hak sahipleri tapularını aldı, System.String[]
Van'da, Tapu Kadastro 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Başkale ilçesindeki bazı mahallelerde tapusuz arazilerde yapılan çalışmalar sonrası araziler tapulu hale dönüştürülürken, hak sahiplerine tapu belgeleri ise Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından verildi.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından Başkale ilçesinin Hasanbey, Sallıdere, Çakırdoğan, Konoksayar ve Aşağı Küme mahallelerinde ilk defa kadastro çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrası tapulu hale dönüştürülen arazilerin tapu belgeleri hak sahiplerine Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapılan törenle verildi.

Burada konuşan ve yapılan kadastro çalışmasının önemine dikkat çeken Vali Bilmez, tapulu hale dönüştürülen arazilerin iyi değerlendirilmesini istedi.

Mahalle sakinleri de, tapulu arazilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan kadastro çalışması için Vali Bilmez, Tapu Kadastro 15. Bölge Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür etti.

Tören, hak sahiplerine Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından tapu belgelerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Van, Emin Bilmez, Başkale, Güncel
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