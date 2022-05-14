BAŞKALE'DEKİ İLK HALK KOŞUSUNA 500 KİŞİ KATILDI - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediyenin düzenlediği halk koşusuna, yaklaşık 500 kişi katıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale 1'inci Halk Koşusu'nu artık her yıl düzenleyeceklerini söyledi.

Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde ilk kez halkın yoğun katılım sağladığı 'Halk Koşusu' yapıldı. Van- Hakkari Caddesi ile Cumhuriyet kavşağı arasında gerçekleştirilen ve 3 kategoride yapılan yarışmaya, yaşları 18 ile 55 arasında değişen yaklaşık 500 kişi katıldı. Yarışmalara nostaljik 1970 model bir araç da öncülük etti. Bayraklarla süslenen araç, halkın ilgi odağı oldu. Çekişmeli geçen koşularda 18-35 yaş arası erkeklerde Ramazan Turan 3 bin, 35-50 yaş arası erkeklerde Yücel Pülat 2 bin, kadınlar kategorisinde ise Tuğba Özdemir 3 bin TL ödülü alıp birinci oldu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, turnuvaya katılan öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti. Solak, bu yıl ilki düzenlenen 'Başkale 1'inci Halk Koşusu'nu artık her yıl düzenleyeceklerini belirterek, "Belediyemize 460 başvuru oldu, temsili olarak katılanlarla birlikte yaklaşık 500 kişinin katılımıyla halk koşumuzu yapıyoruz. Okullar arası futbol, voleybol ve diğer yarışmalarımız da devam ediyor. İlk defa yapılan bir organizasyon. Başkale'de bu tür yarışmalara bayanların da katıldığını görüyorum. Çok mutlu oldum. Başkale'de günlük hayat artık normale döndüğünü gösteriyor. Yarışmaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖDÜLLER DE VERİLDİ

Yarışmaya katılan Saddam Çiçek, ilçede bu tür etkinliklerin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yarışmaya kızıyla katılan Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, çalışmaların birlik ve beraberliğe katkı sunacağını söyledi. Dereceye giren yarışmacılara madalya ve hediye çekleri ise Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, Başkale İlçe Emniyet Müdürü Erhan Ertem tarafından verildi.