Başkale'deki okullarda hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

VAN (AA) Van'ın Başkale ilçesinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildi.

Yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okul girişlerinde dezenfektan ve maske stantları yerleştirildi, sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edildi.

Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için ilçede birçok okulda destek noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Okulların dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildiğini anlatan Özkara, "Yüz yüze eğitimin ilk aşaması anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde yarın başlıyor. Okullarımızdaki hazırlıkları tamamlandık. Okullarımız ve öğretmenlerimiz yüz yüze eğitime hazır." dedi.