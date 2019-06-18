Son Dakika Haberleri: Başkale'deki tarihi çeşme restore edilecek
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Başkale'deki tarihi çeşme restore edilecek

1 saat önce

Başkale Belediyesi, ilçedeki 100 yıllık tarihi çeşmeyi restore edecek.

Başkale'deki tarihi çeşme restore edilecek, System.String[]
Başkale Belediyesi, ilçedeki 100 yıllık tarihi çeşmeyi restore edecek.
Hafiziye Mahallesi'nde vatandaşların çoğunluğunun su ihtiyacını karşıladığı tarihi çeşmenin yeniden hizmete sunulması için Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Zamanla tahrip olan kullanılamaz haldeki tarihi çeşmenin projesinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Mahalle sakinlerinden Yaşar Akkoyun, "Arap Hamit'in çeşmesi" olarak bilinen tarihi çeşmenin yeniden inşa edilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
Akkoyun, "100 yıldır bu çeşme vardı. Babalarımız ve dedelerimizden bize kaldı. Maalesef şu an kullanılamaz halde. Belediyenin yeniden bu çeşmeyi kullanır hale getirmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Eski zamanlardaki gibi çeşmeden herkes su içebilecek. İlçemiz ve mahallemiz için güzel bir çalışma olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:04 Kaynak: AA
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