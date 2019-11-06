Başkale'deki terör operasyonu
7 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:24 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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