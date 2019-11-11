Son Dakika Haberleri: Başkale Gençlik Spor lider oldu
Son Dakika Spor Başkale Gençlik Spor lider oldu

Başkale Gençlik Spor lider oldu

7 saat önce

Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, evinde konut ettiği Erciş Gençlik Spor'u 1-0 yenerek grubunda lider oldu.

Başkale Gençlik Spor lider oldu, System.String[]

Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, evinde konut ettiği Erciş Gençlik Spor'u 1-0 yenerek grubunda lider oldu.


Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor, Başkale Şehir Stadyumunda Erciş Gençlik Spor ile oynanan karşılaşmada 1-0 galip geldi. Başkale Gençlik Spor, aldığı galibiyetle en yakın takipçisine 4 puan fark atarak grubunda lider oldu.


Maçı İlçe Kaymakamı Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.


Maçtan sonra soyunma odalarına giden Kaymakam Asım Solak, dostça biten maçtan dolayı iki takım futbolcularını tebrik etti. - VAN

Başkale, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:23 Kaynak: İHA
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