Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor'a mağlup oldu

Van 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Başkale Gneçlikspor, evinde konuk ettiği Çaldıranspor'a 3-1 mağlup oldu.



Van 1. Amatör Ligi 10. hafta mücadelesinde Başkale Gençlikspor, Çaldıranspor ile karşı karşıya geldi. Son derece çekişmeli geçen maçı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da izledi. Spor ve sporcuya verdiği değerle bilinen Kaymakam Solak, zorlu ve keyifli geçen 90 dakikayı Başkalesspor Başkanı Kerem Karaman, kamu kurum amirleri ve taraftarlarla birlikte izlerken, iki takımın verdiği mücadeleden bir hayli memnun kaldı.



Karşılaşma, Çaldıranspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bal Ligi Play Off mücadelesi için gün saymaya başlayan Başkale Gençlikspor, 22 puanla Van 1. Amatör Ligi B Grubunda liderliğini korudu. - VAN