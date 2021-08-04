BAŞKALE İLÇEMİZDE SELİN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika
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BAŞKALE İLÇEMİZDE SELİN YARALARI SARILIYOR

04.08.2021 01:20
BAŞKALE İLÇEMİZDE SELİN YARALARI SARILIYOR

Van'da yaşanan selllerden en çok etkilenen Başkale ilçesinde yaralar sarılıyor.

Van'da yaşanan selllerden en çok etkilenen Başkale ilçesinde yaralar sarılıyor. Gün boyu sel bölgelerinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçe merkezindeki esnafı ve Esenyamaç Mahallesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Van'ın 6 ilçesinde etkili olan selllerin ardından Van Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Esenyamaç mahallesinde çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Suver, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın sıkıntılarını yerinde gördüklerini belirterek, sellerin yol açtığı zararları en kısa zamanda gidereceklerini belirtti. Sellerden en çok Esenyamaç Mahallesinin etkilendiğini belirten Bakan Yardımcısı Suver, şunları söyledi.

"Gördüğümüz kadarıyla Esenyamaç Mahallesi, Van'ın en büyük felaketini yaşanmış. Yapılan ikazları muhtarımız zamanında Esenyamaçlı kardeşlerimize duyurmuş. Bu sayede evler zamanında terk edilmiş, can kaybımız olmamıştır. Bizim için en büyük teselli kaynağı bu oldu. 8 ev ağır hasarlı. Sokaklarımız suyun akış yönünde. Köyümüzün meydanı ve ahırlarımız tamamen tahrip olmuş durumda. Hepsinin tespitleri yapıldı. Tüm Esenyamaçlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik. "

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise vatandaşları sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda sürekli uyardıklarını belirterek, "Tüm muhtarlarımızı uyardık. Cumartesi günü daha dikkatli olunması gerekiyor. Selden etkilenen bölgelerde iş makinalarımız çalışıyor. Gerekli çalışmaları en kısa sürede bitireceğiz. İçme suyu sorununun büyük kısmını çözdük. Buranın yaralarını hızlı bir şekilde saracağız. Birçok sivil toplum örgütü yardım gönderdi. Vatandaşlarımız adına onlara da teşekkür ediyorum" dedi. Esenyamaç Mahalle Muhtarı... . da Devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan memnun olduklarını aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.

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Kaynak: Habermetre

Emin Bilmez, Başkale, Sel, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BAŞKALE İLÇEMİZDE SELİN YARALARI SARILIYOR - Son Dakika


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