Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beyaza bürünen ilçede, belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:01 Kaynak: AA
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