Başkale Kaymakamı Solak, LGS birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 460 puan alan Zekeriya Demirkan'ı makamında kabul etti.
Başarısından dolayı Demirkan'ı tebrik eden Solak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı.
Dereceye giren Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Demirkan'ın yüksek puan almasına sevindiklerini belirten Solak, "Verilen emekler neticesinde böyle güzel sonuçlar görmekten mutluyuz. Zekeriya Demirkan ve ailesini kutluyorum." dedi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Yaman, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Çakan ve Zekeriya Demirkan'ın babası İkram Demirkan hazır bulundu.