Başkale Kaymakamı Solak, LGS birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

Başkale Kaymakamı Solak, LGS birincisini ödüllendirdi

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 460 puan alan Zekeriya Demirkan'ı makamında kabul etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 460 puan alan Zekeriya Demirkan'ı makamında kabul etti. Başarısından dolayı Demirkan'ı tebrik eden Solak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Dereceye giren Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Demirkan'ın yüksek puan almasına sevindiklerini belirten Solak, "Verilen emekler neticesinde böyle güzel sonuçlar görmekten mutluyuz. Zekeriya Demirkan ve ailesini kutluyorum." dedi. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Yaman, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Çakan ve Zekeriya Demirkan'ın babası İkram Demirkan hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:49

Kaynak: AA

Son Dakika

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir

İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı

Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının

Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı

Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş

YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi

Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi

İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı

Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü

Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor