Başkale Kaymakamı Solak şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve eşi Esra Solak, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yusuf Yaman'ın Başkale'deki ailesini ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Bingöl, İlçe Emniyet Müdür Vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve kurum müdürleriyle şehidin ailesinin evine giden Solak, burada şehitler için dua etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Solak, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık." dedi.

Solak, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.