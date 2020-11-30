Başkale Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Tunç göreve başladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Tunç, göreve başladı.

Tunç, yaptığı açıklamada, ilçede bu sorumluluğu üstlenmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

İlçenin eğitimine katkı sağlamak, çocuk ve gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak istediklerini belirten Tunç, şöyle dedi:

"İlçemizi her alanda başarıya taşımak, eğitimin niteliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapacağız. Çalışmalarımızı paylaşımcı bir ekip anlayışı ile sürdüreceğiz. İnşallah ekip ruhuyla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum."