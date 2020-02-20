Başkale'nin 'kar kaplanı' kışın da kısa kol giyiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'nin 'kar kaplanı' kışın da kısa kol giyiyor - Son Dakika

Başkale'nin 'kar kaplanı' kışın da kısa kol giyiyor

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kışın kısa kol giyen ve karla kollarını yıkayan vatandaş ise görenleri şaşırtıyor.

Başkale'nin 'kar kaplanı' kışın da kısa kol giyiyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kışın kısa kol giyen ve karla kollarını yıkayan vatandaş ise görenleri şaşırtıyor.


Başkale'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 124 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı ilçede, vatandaşların mağdur olmaması için sabahın erken saatlerinde belediye ekipleri ana arterler ve hastane yolları başta olmak üzere kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.


Vatandaşlar da belediye ekiplerine yardımcı olmak için iş yerlerinin önünü küreklerle temizledi.


Başkale'de esnaf olan ve kış günü kısa kol giyen Tanju Tataroğulları da kar yağışından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başkale'de yarım metreden fazla kar yağmış. Ben yaz kış böyleyim. Hiçbir zaman üşümüyorum. Kar gelince benim keyfim geliyor. Çok sevinçli oluyorum. Kar gerçekten hayattır" dedi.


Kar yağışından dolayı siftah yapamayan esnaf ise kardan adam yaparak zaman geçiriyor. İlçe esnafı tarafından hummalı ve özenle yapılan kardan adam, renkli görüntüler oluşturdu. - VAN

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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