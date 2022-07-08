BAŞKALE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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BAŞKALE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

08.07.2022 12:29

VAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi'ndeki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan peribacaları, ziyaretçi akınına uğradı.

VAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi'ndeki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan peribacaları, ziyaretçi akınına uğradı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi, Hristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğine sahip. Bölgede uzun yıllar yaşanan terör ve kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla İran sınırında Albayrak Mahallesi'ndeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na ait arazide bulunması nedeniyle uzun yıllar ziyarete kapalı tutulan kilise, tabur komutanlığının mahalle dışına taşınmasıyla 2013'te yeniden ziyarete açıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği St. Bartholomeus Kilisesi ile aynı yol güzergahında Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan ve 11 Şubat 2020'de 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen peribacaları da gelenleri ağırlıyor. Sakarya'dan gelen bir grup akademisyen, bölgedeki tarihi yerleri gezip fotoğraf çektirdi. Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen Meryem Pelin, Van'ı ve bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Başkale ilçesindeki St. Bartholomeus Kilisesi'ndeyiz. 4'üncü yüzyıldan kalma harika bir yapı. Başkale'ye gelen herkesin mutlaka buralara uğraması gerekiyor. Çok güzel ve etkileyici bir yer. Buranın turizme kazandırılması gereken bir yer" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ise "Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim buraya gelirken. Şu an Vanadokya'dayız. Hava çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da öyle çok misafirperver özellikle Başkale insanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin yaşadığı yerlerden buralara gelmesi ve buradaki insanları tanıması gerekiyor. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞKALE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

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